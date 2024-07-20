О нас

Президент Азербайджана: В Британии все лидеры задавали мне вопросы об Армении, о мирном соглашении

Президент Азербайджана: В Британии все лидеры задавали мне вопросы об Армении, о мирном соглашении Несколько дней назад в Великобритании, в Оксфордшире, все лидеры задавали мне вопросы об Армении и мирном соглашении. Как будто все вопросы в Европе решены, и единственным остается армяно-азербайджанский вопрос.
Внешняя политика
20 июля 2024 г. 19:18
Президент Азербайджана: В Британии все лидеры задавали мне вопросы об Армении, о мирном соглашении

Несколько дней назад в Великобритании, в Оксфордшире, все лидеры задавали мне вопросы об Армении и мирном соглашении. Как будто все вопросы в Европе решены, и единственным остается армяно-азербайджанский вопрос.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

Выразив удивление тем, что европейские лидеры поднимают этот вопрос во всех беседах, глава государства отметил: "В своих беседах с европейскими или другими лидерами я никогда не обсуждаю какой-либо вопрос, который не касается нас или меня лично. На этих встречах я пытался им объяснить, что мы не сделали ничего такого, что отличало бы наши действия от действий того, кого вы поддерживаете. Разница в том, что, несмотря на все ваши миллиарды, они потерпели неудачу, а мы — наоборот. Мы вернули международно признанные территории Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Britaniyada bütün liderlər mənə Ermənistan, sülh sazişi haqqında suallar verirdilər

Самое важное

Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi