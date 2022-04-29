О нас
Аудио новости

Президент Азербайджана: В ближайшие десять лет мы станем еще сильнее

Президент Азербайджана: В ближайшие десять лет мы станем еще сильнее В ближайшие десять лет мы станем еще сильнее, и я надеюсь, что тогда, а может, еще раньше, все недоразумения, проблемы с Арменией будут урегулированы. В то же время регион Южного Кавказа будет полностью интегрирован, между тремя странами региона уже будет
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 13:39
Президент Азербайджана: В ближайшие десять лет мы станем еще сильнее
Ильхам Алиев

В ближайшие десять лет мы станем еще сильнее, и я надеюсь, что тогда, а может, еще раньше, все недоразумения, проблемы с Арменией будут урегулированы. В то же время регион Южного Кавказа будет полностью интегрирован, между тремя странами региона уже будет тесное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете ADA.

Глава государства отметил, что для этого имеются все шансы и возможности. Азербайджан играет очень важную роль в реализации региональных проектов как в транспортной, так и энергетической сфере, трехстороннем сотрудничестве в контексте Азербайджан – Турция.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Azerbaijan will become even stronger in decade ahead

Экслюзивные новости

Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi