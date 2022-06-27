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Президент Азербайджана: В Баку гармонично сочетаются история и современность

Президент Азербайджана: В Баку гармонично сочетаются история и современность Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил видеообращение участникам XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11), проходящего в польском Катовице.
Внешняя политика
27 июня 2022 г. 13:14
Президент Азербайджана: В Баку гармонично сочетаются история и современность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил видеообращение участникам XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11), проходящего в польском Катовице.

Как сообщает Report, глава государства напомнил, что в этом году Азербайджан отметил 30-летие своего членства в ООН.

Эта дата была торжественно отмечена в городе Шуше, в котором приняли участие представители агентств ООН, заявил Ильхам Алиев.

Президент отметил, что в Азербайджане модернизируется инфраструктура столицы Баку, а также других городов страны.

"Баку считается одним из наиболее красивых городов с уникальной архитектурой и парками. Это город, где гармонично сочетаются историческое наследие и современность", - заявил глава государства.

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