Президент Азербайджана: В Баку гармонично сочетаются история и современность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил видеообращение участникам XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11), проходящего в польском Катовице.
Как сообщает Report, глава государства напомнил, что в этом году Азербайджан отметил 30-летие своего членства в ООН.
Эта дата была торжественно отмечена в городе Шуше, в котором приняли участие представители агентств ООН, заявил Ильхам Алиев.
Президент отметил, что в Азербайджане модернизируется инфраструктура столицы Баку, а также других городов страны.
"Баку считается одним из наиболее красивых городов с уникальной архитектурой и парками. Это город, где гармонично сочетаются историческое наследие и современность", - заявил глава государства.