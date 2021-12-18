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Президент Азербайджана: В Армении большое общественное недовольство репрессиями

Президент Азербайджана: В Армении большое общественное недовольство репрессиями В Азербайджане нет ограничений в отношении медиа, у нас свободный интернет и нет цензуры. Более 80 процентов населения Азербайджана являются пользователями интернета, невозможно ограничить медиа и иметь свободный интернет.
Внешняя политика
18 декабря 2021 г. 16:37
Президент Азербайджана: В Армении большое общественное недовольство репрессиями

В Азербайджане нет ограничений в отношении медиа, у нас свободный интернет и нет цензуры. Более 80 процентов населения Азербайджана являются пользователями интернета, невозможно ограничить медиа и иметь свободный интернет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore 15 декабря во время рабочего визита в Брюссель,.

"Это же касается вопроса прав человека. Все права человека защищены, и сегодня Азербайджан не подвергается той критике, с которой он сталкивался много лет назад. Потому что, во-первых, нам удалось убедить наших европейских партнеров в том, что их информация во многом основана на неправильном сценарии, и мы провели широкомасштабные политические и экономические реформы.

Во-вторых, если взглянуть глубже, можно увидеть, что в Армении грубо нарушаются права человека и политические свободы. Например, многие представители политических партий находятся в заключении. В отношении лидеров основных политических партий возбуждены уголовные дела. В Армении существует большое общественное недовольство репрессиями, и это очевидные факты. Но Армения как будто имеет постоянную защиту, и что бы там ни происходило, она считается демократичной. Своего рода двойные стандарты...",- сказал глава государства.

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Версия на английском языке There is huge public discontent with respect to repressions in Armenia, says Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistanda repressiyalarla bağlı böyük ictimai narazılıq var"

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