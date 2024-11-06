Президент Азербайджана: Уверен, что страны-члены ОТГ примут активное участие в работе конференции СОР29

Президент Азербайджана: Уверен, что страны-члены ОТГ примут активное участие в работе конференции СОР29

Уверен, что страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) примут активное участие в работе конференции СОР29.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

Напомнив, что в ближайшие дни Азербайджан будет принимать климатическую конференцию СОР29, глава государства подчеркнул, что в декабре прошлого года около 200 стран единогласно поддержали кандидатуру Азербайджана, и отметил, что это – проявление большого уважения и поддержки международным сообществом нашей страны.