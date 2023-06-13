Президент Азербайджана: Уверен, что наши дружба, братство будут, как всегда, на высоком уровне

Президент Азербайджана: Уверен, что наши дружба, братство будут, как всегда, на высоком уровне

Я уверен, что и в предстоящие годы наша дружба и братские отношения, будут, как всегда, на высоком уровне.

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Я уверен, что и в предстоящие годы наша дружба и братские отношения будут, как всегда, на высоком уровне. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе. Поздравляя членов нового турецкого правительства, глава государства подчеркнул: "Как всегда, наши встречи подводят итоги проделанной работы и в то же время составляют дорожную карту предстоящих дел. Уверен, что так будет и во время нынешнего визита". Подпишитесь на наш Telegram канал