Президент Азербайджана: Уверен, что наши дружба, братство будут, как всегда, на высоком уровне

Я уверен, что и в предстоящие годы наша дружба и братские отношения будут, как всегда, на высоком уровне.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.
Поздравляя членов нового турецкого правительства, глава государства подчеркнул: "Как всегда, наши встречи подводят итоги проделанной работы и в то же время составляют дорожную карту предстоящих дел. Уверен, что так будет и во время нынешнего визита".