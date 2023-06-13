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Президент Азербайджана: Уверен, что наши дружба, братство будут, как всегда, на высоком уровне

Президент Азербайджана: Уверен, что наши дружба, братство будут, как всегда, на высоком уровне Я уверен, что и в предстоящие годы наша дружба и братские отношения, будут, как всегда, на высоком уровне.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 14:32
Президент Азербайджана: Уверен, что наши дружба, братство будут, как всегда, на высоком уровне

Я уверен, что и в предстоящие годы наша дружба и братские отношения будут, как всегда, на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Поздравляя членов нового турецкого правительства, глава государства подчеркнул: "Как всегда, наши встречи подводят итоги проделанной работы и в то же время составляют дорожную карту предстоящих дел. Уверен, что так будет и во время нынешнего визита".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'Our friendship, brotherhood in the following years will be as high level as it has always been'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Növbəti illərdə dostluğumuz və qardaşlığımız hər zaman olduğu kimi yüksək səviyyədə olacaq"

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