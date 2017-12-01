Президент Азербайджана: Уважение к международному праву, территориальная целостность - важные условия для региональной стабильности - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Уважение к международному праву, суверенитет, территориальная целостность являются важными условиями для региональной стабильности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку.

Он отметил, что Армения продолжает оккупацию 20 процентов территории Азербайджана.

"Безопасности Азербайджана был дан вызов с самого начала восстановления им независимости военной агрессией Армении. Как страна, страдающая от продолжительной оккупации 1/5 своей территории, насильственного переселения сотен тысяч граждан, Азербайджан в полной мере осознаёт ценность мира, безопасности и стабильности.

Более 20 лет Армения оккупирует почти 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему регионов нашей страны. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения применила политику этнической чистки в отношении азербайджанцев в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых других регионах Азербайджана", - заявил президент.

"Статус-кво должен быть изменён. Территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена", - подчеркнул президент.