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Президент Азербайджана утвердил два соглашения с Узбекистаном

Президент Азербайджана утвердил два соглашения с Узбекистаном Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил два соглашения с Узбекистаном.
Внешняя политика
25 октября 2024 г. 11:19
Президент Азербайджана утвердил два соглашения с Узбекистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении двух соглашений с Узбекистаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Оба документа - соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Национальной гвардией Узбекистана; и соглашение между правительствами двух стран о трудовой деятельности и защите прав азербайджанских граждан, временно работающих на территории Узбекистана, и узбекских граждан, временно работающих на территории Азербайджана - были подписаны 23 августа 2024 года в Ташкенте в рамках визита Ильхама Алиева.

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