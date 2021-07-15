Президент Азербайджана утвердил договор с Беларусью в оборонной сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении договора "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Респу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении договора "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь".

Как передает Report, согласно документу, утвержден договор "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь", подписанный 18 мая 2021 года в Баку.