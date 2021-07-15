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Президент Азербайджана утвердил договор с Беларусью в оборонной сфере

Президент Азербайджана утвердил договор с Беларусью в оборонной сфере Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении договора "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Респу
Внешняя политика
15 июля 2021 г. 16:37
Президент Азербайджана утвердил договор с Беларусью в оборонной сфере
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении договора "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь".

Как передает Report, согласно документу, утвержден договор "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Беларусь", подписанный 18 мая 2021 года в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Belarusla müdafiə sahəsində müqaviləni təsdiqlədi

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