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    Президент Азербайджана участвует в VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызстане

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики в Центре культуры имени Чингиза Айтматова "Рух Ордо" начал работу VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в саммите.

    Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретил принимающих участие в саммите президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Главы государств и правительств прогулялись по территории Центра культуры имени Чингиза Айтматова "Рух Ордо", посмотрели установленные здесь на открытом воздухе памятники выдающихся личностей кыргызского народа, а также памятники, отражающие историю и культуру этой страны.

    Затем было сделано совместное фото.

    Выступивший на открытии Саммита действующий председатель ССТГ, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил президенту Кыргызской Республики признательность за организацию мероприятия на высоком уровне и гостеприимство. Президент Нурсултан Назарбаев сказал, что участие в VI Саммите Узбекистана и Венгрии является свидетельством расширения деятельности организации и укрепления солидарности. Укрепление деятельности Тюркского совета внесет вклад в достижение поставленных целей.

    Затем выступили президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств.

    Саммит продолжает работу.

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