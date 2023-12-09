Президент Азербайджана: У нас прекрасные отношения со всеми странами СПЕКА

У нас прекрасные отношения со всеми странами СПЕКА. У нас сейчас много инвестиционных проектов - азербайджанских инвестиций в Центральной Азии, центральноазиатских инвестиций в Азербайджане.

У нас прекрасные отношения со всеми странами СПЕКА. У нас сейчас много инвестиционных проектов - азербайджанских инвестиций в Центральной Азии, центральноазиатских инвестиций в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

Отметив, что у Азербайджана есть связующие проекты вдоль Транскаспийского транспортного маршрута Восток-Запад, который для стран Центральной Азии сегодня является одним из наиболее привлекательных транспортных соединений с Черным морем, Средиземноморьем и Европой через интегрированные логистические проекты, глава государства подчеркнул: "Мы также видим большую позитивную динамику на политическом треке. Потому что страны СПЕКА сегодня демонстрируют стабильность, находясь в сложной геополитической ситуации. И это один из важнейших факторов, так как без стабильности нет ни инвестиций, ни экономического развития, ни безопасности. Если вы посмотрите на сегодняшний состав членов СПЕКА, то увидите, что Центральная Азия и Азербайджан - это зона геополитической стабильности. Хотя риски находятся совсем рядом, и для стран Центральной Азии они даже выше, чем для Азербайджана. Таким образом, это можно рассматривать как важный фактор успеха этих стран".