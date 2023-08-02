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Президент Ильхам Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении

Президент Ильхам Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении Теперь на повестке дня стоит вопрос о мире. Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:37
Президент Ильхам Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении

Теперь на повестке дня стоит вопрос о мире. Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, - они живут в Азербайджане. Они должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана, так же как и любому другому этническому меньшинству, которыми так богат Азербайджан, или уехать отсюда. Это их выбор. Не потому, что мы хотим, чтобы они уехали, и не потому, что Армения обвиняет нас в организованной этнической чистке, нет. Мы предоставляем им выбор. Ну как еще они могут жить на нашей территории, будучи гражданами либо Армении без какого-либо юридического на то разрешения, либо гражданами никем не признанной так называемой "Нагорно-Карабахской Республики"?! Поэтому я думаю, что это законный подход, который соответствует международной практике. Той практике, которую мы видим во многих европейских странах, также борющихся с сепаратизмом", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev’s message to Armenians in Armenia: We don't have territorial claims
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan liderindən Ermənistana mesaj: "Bizim heç bir ərazi iddiamız yoxdur"

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