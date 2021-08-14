Президент Азербайджана: Турция для нас родная страна, родина

"Сегодня в мире нет других таких стран, которые были бы так близки друг другу, как Турция и Азербайджана. Захотите поискать, не найдете, их нет. Это единство, солидарность, братство не на словах, а на деле. Я всегда говорил, что отношения между странами д

"Сегодня в мире нет других таких стран, которые были бы так близки друг другу, как Турция и Азербайджана. Захотите поискать, не найдете, их нет. Это единство, солидарность, братство не на словах, а на деле. Я всегда говорил, что отношения между странами должны быть в делах. Потому что в хорошие дни каждый может говорить красивые слова. Но ты будь рядом в тяжелые дни. Так, как Турция была рядом с нами во время Второй Карабахской войны. Я абсолютно уверен, что если бы не было фактора Турции, то проармянские силы, страны, покровители армян совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы. Наша солидарность и помощь друг другу естественны. Потому что Турция для нас родная страна, родина, а для вас Азербайджан является родиной. Подписанная мною с моим дорогим Братом Шушинская декларация - вершина этого. То есть, наши отношения поднялись на уровень союзнических".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства сказал: "Как только мы узнали о пожарах, немедленно начали действовать, направили составы, машины. Я несколько раз говорил по телефону с уважаемым Президентом, и за короткий срок мы отправили и дополнительный состав, и машины. У нас всего один самолет-амфибия, и он, к сожалению, был на ремонте. Я поручил поскорее завершить ремонт, чтобы мы могли его отправить. По плану ремонт должен был продолжаться еще два месяца. Но мы его за неделю привели в рабочее состояние и отправили туда. Мы направили в Турцию 93 пожарные машины, более 700 пожарных. Им не нужно было давать каких-то специальных инструкций. Потому что они сами восприняли эту трагедию как собственную и работали там как братья. Слава Аллаху, что, насколько мне известно, пожары уже затухают, и это еще раз продемонстрировало наше единство. Еще раз продемонстрировало, что сотрудничество и солидарность должны быть не на словах. Я не хочу углубляться, но считаю, что турецкий народ в эти дни прекрасно увидел кто есть кто. Хорошие слова, заявления, выражения поддержки от некоторых стран в реальной жизни, к сожалению, себя не проявили".