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Президент Азербайджана: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией

Президент Азербайджана: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год – это был год, полный разочарований.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 23:40
Президент Азербайджана: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией

Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год – это был год, полный разочарований.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что поскольку именно в прошлом году Европейский Союз однозначно принял сторону Армении в процессе нормализации, глава государства подчеркнул, что то, как был продлен срок так называемой наблюдательной миссии Европейского Союза, не укрепило, а наоборот, подорвало доверие.

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Версия на английском языке President: It is difficult to say how our relations with the European Commission will develop
Версия на азербайджанском языке Prezident: Avropa Komissiyası ilə münasibətlərimizin necə inkişaf edəcəyini söyləmək çətindir

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