Президент Азербайджана: Трамп действительно заслуживает Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп действительно заслуживает Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

Глава государства напомнил, что вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном номинировал президента Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Он действительно этого заслуживает. Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира. Он человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера. Он очень дружелюбный. Очень великодушный. Он был настолько щедрым, что отдал все свои подарки, даже больше, чем планировалось. Он действительно человек, который действительно заслуживает большого уважения. Это была моя первая встреча с ним, но мое отношение к нему как к политику всегда было положительным. Даже во время его первого срока", - сказал Ильхам Алиев.

Президент добавил, что в то время у него не было возможности встретиться с Дональдом Трампом. "Особенно когда он был лишен возможности переизбрания в результате фальсификации выборов представителями "глубинного государства". Они украли его победу. И то, что господин Трамп говорит об упразднении практики голосования по почте, абсолютно правильно. Знаете, американские администрации всегда любят поучать весь мир, как жить, как строить демократию, как проводить выборы и т.д. Мы все это прекрасно знаем. Но они сами совершили крупнейшую фальсификацию выборов в отношении президента Трампа, лишив его победы. И в тот период, когда господин Трамп не был президентом, он вел себя очень достойно. Он продемонстрировал большую смелость и достоинство, вернувшись в Америку, где все эти "жабы в болоте" вроде Агентства США по международному развитию (USAID), "Радио Свобода", производители фейковых новостей, включая "Вашингтон пост", "Нью-Йорк таймс", "Уолл-стрит джорнэл", "Ньюсуик", были против него. Все они демонизировали его, так же, как демонизировали, например, меня, может быть, не на том же уровне, но тем же способом - распространяя слухи", - сказал он.