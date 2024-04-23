Президент Азербайджана: Теперь у нас есть общее понимание, как должно выглядеть соглашение о мире

Президент Азербайджана: Теперь у нас есть общее понимание, как должно выглядеть соглашение о мире

Мы ближе к решению вопроса (подписанию соглашения о мире – ред.), чем когда-либо прежде. Во время оккупации мы были очень далеки от этого. В то время мы не могли договориться даже о базовых принципах.

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Мы ближе к решению вопроса (подписанию соглашения о мире – ред.), чем когда-либо прежде. Во время оккупации мы были очень далеки от этого. В то время мы не могли договориться даже о базовых принципах. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA. Напомнив, что тогда не было достигнуто соглашение даже по Мадридским принципам, глава государства заявил, что на тот момент не существовало проекта мирного соглашения, а сейчас он есть. "Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", - добавил глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал