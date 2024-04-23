О нас

Президент Азербайджана: Теперь у нас есть общее понимание, как должно выглядеть соглашение о мире

Президент Азербайджана: Теперь у нас есть общее понимание, как должно выглядеть соглашение о мире Мы ближе к решению вопроса (подписанию соглашения о мире – ред.), чем когда-либо прежде. Во время оккупации мы были очень далеки от этого. В то время мы не могли договориться даже о базовых принципах.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 15:42
Президент Азербайджана: Теперь у нас есть общее понимание, как должно выглядеть соглашение о мире

Мы ближе к решению вопроса (подписанию соглашения о мире – ред.), чем когда-либо прежде. Во время оккупации мы были очень далеки от этого. В то время мы не могли договориться даже о базовых принципах.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

Напомнив, что тогда не было достигнуто соглашение даже по Мадридским принципам, глава государства заявил, что на тот момент не существовало проекта мирного соглашения, а сейчас он есть. "Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", - добавил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: İndi bizim sülh sazişinin necə olması ilə bağlı ümumi anlayışımız var

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi