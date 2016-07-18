Экс-посол России в Турции: Президент Азербайджана сыграл серьезную посредническую роль в сближении Москвы и Анкары

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев сыграли серьезную посредническую роль в восстановлении российско-турецких отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявил бывший посол России в Турции Петр Стегний.

"Работа по линии МИДа не прерывалась все это время. Задача, архисложная, была решена достаточно быстро и качественно. На финальном этапе, как говорят, серьезную посредническую роль сыграли президенты Казахстана и Азербайджана Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев", - заявил бывший посол.

Он отметил, что договориться между сторонами удалось по всем важным пунктам.