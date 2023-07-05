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Президент Азербайджана: Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого

Президент Азербайджана: Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:29
Президент Азербайджана: Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого

В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Отметив, что Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность, глава государства сказал: "Мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. Я рад, что сегодня в мире консенсус по этому поводу растет".

Подчеркнув, что одно постоянное место в Совете Безопасности ООН должно быть предоставлено Движению неприсоединения, Президент добавил: "Мы считаем, что страны, занимающие пост председателя Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза, должны иметь свои места в Совете Безопасности ООН на ротационной основе с правом вето".

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