Президент Азербайджана: Сотрудничество с Сербией для нас имеет большое значение

Очень рад видеть вас, господин посол. Надеюсь, что время, проведенное вами в Азербайджане, будет очень содержательным

"Очень рад видеть вас, господин посол. Надеюсь, что время, проведенное вами в Азербайджане, будет очень содержательным. Я также прошу вас передать президенту Вучичу мои самые сердечные приветствия".

Как сообщает Report, об этом 3 мая во время приема верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в нашей стране Драгана Владисавлжевича заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Как вам известно, у нас очень активные контакты, мы неоднократно встречались. Считаю, что между президентами существуют очень добрые отношения, что весьма важно для отношений между странами. Уверен, что в период своей деятельности в Азербайджане вы сделаете все возможное для того, чтобы повести вперед наше сотрудничество. Сотрудничество с Сербией для нас имеет большое значение. Как вы отметили, наши страны являются стратегическими партнерами. Сегодня сферы сотрудничества охватывают многие направления. Считаю, что основное внимание необходимо уделить сферам, в которых мы уже добились большого продвижения, и вопросу того, какую работу мы можем проделать в некоторых областях, где находимся на начальном этапе активного сотрудничества", - сказал президент.