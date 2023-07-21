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Президент Азербайджана: Шушинская декларация открывает перед нами новые горизонты

Президент Азербайджана: Шушинская декларация открывает перед нами новые горизонты После Победы во Второй Карабахской войне Азербайджан и Турция де-факто оформили существующие отношения, и мы подняли их на уровень союзничества, подписав знаменитую Шушинскую декларацию.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 16:43
Президент Азербайджана: Шушинская декларация открывает перед нами новые горизонты

После Победы во Второй Карабахской войне Азербайджан и Турция де-факто оформили существующие отношения, и мы подняли их на уровень союзничества, подписав знаменитую Шушинскую декларацию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув значение Шушинской декларации, глава государства отметил: "Это большое достижение и большое достояние для наших народов и стран. Эта декларация открывает перед нами новые горизонты".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'Shusha declaration actually opens new horizons in front of us'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Şuşa Bəyannaməsi bizim qarşımızda yeni üfüqlər açır”

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