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Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене

Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене Мы стали более активными на международной арене. А наши посреднические усилия между разными странами только часть этой деятельности.
Внешняя политика
19 июля 2025 г. 19:40
Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене

Мы стали более активными на международной арене. А наши посреднические усилия между разными странами только часть этой деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.

Глава государства добавил, что Азербайджан является активным членом международного сообщества и поддерживает прочные отношения с различными международными структурами.

"Мы считаем, что эти связи могут играть более важную, более значимую роль. По крайней мере, в решении более широкого спектра региональных вопросов", - отметил президент.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: We became much more active on the international arena
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezident: Biz indi beynəlxalq səhnədə daha fəalıq

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