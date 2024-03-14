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Президент Азербайджана: Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру

Президент Азербайджана: Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру Мы восстановили историческую справедливость и международное право, настало время положить конец враждебности в регионе
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 13:36
Президент Азербайджана: Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру

Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира" 14 марта.

Подчеркнув, что Азербайджан готов продолжать мирный процесс, глава государства отметил, что уже возобновились встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран. "Мы считаем, что мир достижим. Это то, чего мы хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. И теперь настало время положить конец враждебности в регионе", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: ‘We restored historical justice and international law, and now it's time to put an end to hostility in the region’
Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik, artıq bu regionda ədavətə son qoymaq vaxtıdır

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