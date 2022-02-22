Президент Азербайджана: Сегодня Россия является нашим главным партнером

"Азербайджан считает Россию своим главным партнером в поиске путей нормализации отношений с Арменией".

"Азербайджан считает Россию своим главным партнером в поиске путей нормализации отношений с Арменией".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я уже говорил, что Владимир Владимирович Путин сыграл важную роль в окончании войны в Карабахе, в переводе урегулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования, и сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска путей нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал президент Азербайджана.