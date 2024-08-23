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Президент Азербайджана: Сегодня мы официально стали союзниками с Узбекистаном

Президент Азербайджана: Сегодня мы официально стали союзниками с Узбекистаном Азербайджан и Узбекистан сегодня стали официально союзниками.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 13:33
Президент Азербайджана: Сегодня мы официально стали союзниками с Узбекистаном

Азербайджан и Узбекистан сегодня стали официально союзниками.

Как передает Report об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Сегодня мы стали официально союзниками. Это на самом деле, соглашусь, исторический момент. Договор о союзнических отношениях – это высший международный документ, который могут подписать две страны. И сегодня в Ташкенте мы на самом деле пишем новую, даже не главу, а книгу наших отношений. <…> Сегодня два братских народа, два независимых, мощных, суверенных, достойных государства стали официальными союзниками. Это важнейший внешнеполитический шаг, который будет определять на все последующие годы и наши отношения, и во многом региональную политику", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Bu gün biz rəsmən Özbəkistanın müttəfiqi olduq

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