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Президент Азербайджана: Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией

Президент Азербайджана: Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией Азербайджан, успешно возглавлявший Движение неприсоединения в течение 4 лет, до января этого года, всегда ощущал поддержку Конго.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 15:36
Президент Азербайджана: Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией

Азербайджан, успешно возглавлявший Движение неприсоединения в течение 4 лет, до января этого года, всегда ощущал поддержку Конго.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы совместно с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"Конго всегда оказывало поддержку нашим инициативам, в результате чего в период нашего председательства было обеспечено и институциональное развитие Движения неприсоединения. Именно в период нашего председательства были созданы Парламентская сеть, Молодежная и Женская платформы. Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией, чем прежде. Считаю, что все мы заинтересованы в повышении роли, которую играет эта организация в глобальном масштабе и происходящих в мире процессах", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Bu gün Qoşulmama Hərəkatı daha güclü təşkilatdır

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