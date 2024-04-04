Президент Азербайджана: Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией

Азербайджан, успешно возглавлявший Движение неприсоединения в течение 4 лет, до января этого года, всегда ощущал поддержку Конго.

Азербайджан, успешно возглавлявший Движение неприсоединения в течение 4 лет, до января этого года, всегда ощущал поддержку Конго.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы совместно с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"Конго всегда оказывало поддержку нашим инициативам, в результате чего в период нашего председательства было обеспечено и институциональное развитие Движения неприсоединения. Именно в период нашего председательства были созданы Парламентская сеть, Молодежная и Женская платформы. Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией, чем прежде. Считаю, что все мы заинтересованы в повышении роли, которую играет эта организация в глобальном масштабе и происходящих в мире процессах", - отметил глава государства.