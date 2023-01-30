Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности

Как сказал мой дорогой друг (Виктор Орбан – ред.), мы не энергетические друзья, мы настоящие друзья. За последний год в Азербайджан поступили заказы и запросы по поставкам энергоресурсов из более чем 10 стран. Могу сказать, что все эти предложения сейчас

Как сказал мой дорогой друг (Виктор Орбан – ред.), мы не энергетические друзья, мы настоящие друзья. За последний год в Азербайджан поступили заказы и запросы по поставкам энергоресурсов из более чем 10 стран. Могу сказать, что все эти предложения сейчас обсуждаются и обсуждаются и будут приниматься решения.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на данном в честь него официальном обеде в Будапеште.

"Подписанный сегодня документ о сотрудничестве между Венгрией и Азербайджаном в сфере природного газа был подготовлен всего за три дня и сегодня был подписан. То есть три дня, причем это были "выходные" дни. Но этого оказалось достаточно, чтобы сегодня сделать очень важный стратегический шаг и поставить свою подпись. Это еще раз показывает, насколько искренни наши отношения. Самая большая ценность наших отношений заключается во взаимном доверии, во взаимном уважении и в совместной деятельности, основанной на взаимных интересах", - подчеркнул глава государства.