О нас

Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности

Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности Как сказал мой дорогой друг (Виктор Орбан – ред.), мы не энергетические друзья, мы настоящие друзья. За последний год в Азербайджан поступили заказы и запросы по поставкам энергоресурсов из более чем 10 стран. Могу сказать, что все эти предложения сейчас
Внешняя политика
30 января 2023 г. 22:26
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности

Как сказал мой дорогой друг (Виктор Орбан – ред.), мы не энергетические друзья, мы настоящие друзья. За последний год в Азербайджан поступили заказы и запросы по поставкам энергоресурсов из более чем 10 стран. Могу сказать, что все эти предложения сейчас обсуждаются и обсуждаются и будут приниматься решения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на данном в честь него официальном обеде в Будапеште.

"Подписанный сегодня документ о сотрудничестве между Венгрией и Азербайджаном в сфере природного газа был подготовлен всего за три дня и сегодня был подписан. То есть три дня, причем это были "выходные" дни. Но этого оказалось достаточно, чтобы сегодня сделать очень важный стратегический шаг и поставить свою подпись. Это еще раз показывает, насколько искренни наши отношения. Самая большая ценность наших отношений заключается во взаимном доверии, во взаимном уважении и в совместной деятельности, основанной на взаимных интересах", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Macarıstanla əlaqələrimizin ən böyük dəyəri qarşılıqlı etimad və birgə fəaliyyətdir"

Самое читаемое

Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi