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Президент: Рост товарооборота с Россией говорит о большом потенциале сотрудничества

Президент: Рост товарооборота с Россией говорит о большом потенциале сотрудничества Рост товарооборота между Азербайджаном и Россией говорит о большом потенциале сотрудничества.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 16:27
Президент: Рост товарооборота с Россией говорит о большом потенциале сотрудничества

Рост товарооборота между Азербайджаном и Россией говорит о большом потенциале сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы по итогам встреч с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Рост товарооборота и в прошлом году и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества. Мы перешагнули в прошлом году рубеж 4 млрд долларов и [на проведенных сегодня встречах – ред.] обменялись мнениями о том, что, естественно, это не предел", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Rusiya ilə əmtəə dövriyyəsinin artması əməkdaşlığın böyük potensialından xəbər verir

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