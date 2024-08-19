Президент: Рост товарооборота с Россией говорит о большом потенциале сотрудничества

Рост товарооборота между Азербайджаном и Россией говорит о большом потенциале сотрудничества.

Рост товарооборота между Азербайджаном и Россией говорит о большом потенциале сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы по итогам встреч с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Рост товарооборота и в прошлом году и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества. Мы перешагнули в прошлом году рубеж 4 млрд долларов и [на проведенных сегодня встречах – ред.] обменялись мнениями о том, что, естественно, это не предел", - сказал глава государства.