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Президент Азербайджана: Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежат исторические заслуги перед тюркским миром

Президент Азербайджана: Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежат исторические заслуги перед тюркским миром Турция за последние 20 лет прошла большой и славный путь. При лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция завоевала авторитет в мировом масштабе, является гарантом мира, стабильности, безопасности в нашем регионе.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 14:06
Президент Азербайджана: Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежат исторические заслуги перед тюркским миром

Турция за последние 20 лет прошла большой и славный путь. При лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция завоевала авторитет в мировом масштабе, является гарантом мира, стабильности, безопасности в нашем регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле.

«Турция играет очень большую роль в деле объединения тюркского мира. И на состоявшемся в прошлом месяце в Анкаре Саммите тюркских государств все тюркские государства выразили свою поддержку, уважение моему дорогому брату и нашу общую солидарность», - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежат исторические заслуги в объединении тюркского мира и перед тюркским миром.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'Recep Tayyip Erdogan has made historic contributions to the Turkic world' 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türk dünyası qarşısında tarixi xidmətləri var"

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