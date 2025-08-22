О нас

Президент Азербайджана рассказал о перспективах Зангезурского коридора для стран региона

Президент Азербайджана рассказал о перспективах Зангезурского коридора для стран региона Президент Азербайджана: Реализация нового транспортного коридора еще больше увеличит транзитный потенциал стран
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 14:56
Президент Азербайджана рассказал о перспективах Зангезурского коридора для стран региона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что реализация проекта Зангезурского коридора не только увеличит транзитный потенциал стран маршрута, но и внесет вклад в развитие всего региона.

Как сообщает Report, с таким заявлением глава государства выступил на переговорах в расширенном составе с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Реализация нового транспортного коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР через территорию Армении по маршруту Восток-Запад, еще больше увеличит объем транспортных перевозок и транзитный потенциал стран, а также внесет свой вклад в развитие всего региона", - отметил глава государства.

В ходе беседы были обсуждены возможности транспортного коридора в направлении Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Yeni nəqliyyat dəhlizinin reallaşması ölkələrin tranzit potensialını daha da artıracaq

Самое важное

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 14:50
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi