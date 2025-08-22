Президент Азербайджана рассказал о перспективах Зангезурского коридора для стран региона

Президент Азербайджана: Реализация нового транспортного коридора еще больше увеличит транзитный потенциал стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что реализация проекта Зангезурского коридора не только увеличит транзитный потенциал стран маршрута, но и внесет вклад в развитие всего региона.

Как сообщает Report, с таким заявлением глава государства выступил на переговорах в расширенном составе с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Реализация нового транспортного коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР через территорию Армении по маршруту Восток-Запад, еще больше увеличит объем транспортных перевозок и транзитный потенциал стран, а также внесет свой вклад в развитие всего региона", - отметил глава государства.

В ходе беседы были обсуждены возможности транспортного коридора в направлении Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан.