Президент Азербайджана: Развитие нашей энергетики перешло от нефти к газу

Развитие энергетики Азербайджана перешло от нефти к газу. В то же время добыча и экспорт нефти по-прежнему являются важной составляющей энергетической безопасности для многих стран. Но с завершением почти три года назад крупного газового инфраструктурного

Развитие энергетики Азербайджана перешло от нефти к газу. В то же время добыча и экспорт нефти по-прежнему являются важной составляющей энергетической безопасности для многих стран. Но с завершением почти три года назад крупного газового инфраструктурного проекта "Южный газовый коридор", представляющего собой интегрированную систему трубопроводов протяженностью 3500 км, Азербайджан получил возможность расширить географию поставок своего газа. Сегодня мы экспортируем газ в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, Румынию, подписали контракты с Венгрией, Сербией. Албания также станет частью наших планов по распределению газа.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

"Много стран в Евразии, в основном европейских, являются нашими партнерами. И спрос на азербайджанский газ растет. Мы положительно отнеслись к просьбе Европейской комиссии об увеличении поставок газа на европейский континент в связи с санкциями в отношении России. Это будет продолжать оставаться важной частью нашего бизнеса. В то же время я уже упоминал о возобновляемых источниках энергии. Сегодня в Баку очень ветреная погода, что, в общем-то, является нормальным состоянием погоды. У нас огромный потенциал ветровой энергии, особенно на Каспии. Уже подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам выработки 10 ГВт солнечной и ветровой энергии. Это позволит Азербайджану осуществить очень плавный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и одновременно обеспечить европейских потребителей "зелёной" энергией", - отметил глава государства.