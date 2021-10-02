Президент Азербайджана рассказал об ожиданиях от Европейского союза

"Мы готовы работать, государственные чиновники разного уровня находятся в контакте с Евросоюзом. ЕС может помочь нам в вопросах делимитации, открытия коммуникаций и развития в послевоенный период. Мы также ведем с ЕС обсуждения по вопросу экономической по

"Мы готовы работать, государственные чиновники разного уровня находятся в контакте с Евросоюзом. ЕС может помочь нам в вопросах делимитации, открытия коммуникаций и развития в послевоенный период. Мы также ведем с ЕС обсуждения по вопросу экономической помощи".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Нам известно, что ЕС находится в процессе подготовки пакета экономической помощи Армении в размере 2,6 млн евро. Этот процесс, возможно, уже завершен. Естественно, мы ожидаем, что аналогичная сумма на тех же условиях будет предложена Азербайджану. В вопросах грантов и кредитов должен соблюдаться принцип равенства. Потому что именно наша страна пострадала от оккупации. У нас полностью разрушена территория площадью 10 тыс. квадратных метров, сотни городов и сел. По этой причине мы, естественно, выражаем обеспокоенность по поводу дисбаланса при составлении пакета экономической помощи. Сейчас мы продолжаем контакты с Евросоюзом и ждем от них предложения об оказании нам экономической поддержки. Евросоюз может осуществлять много работ. Мы готовы воспользоваться этими возможностями и доверяем ЕС как честному посреднику", - подчеркнул глава государства.