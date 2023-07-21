О нас

Президент Азербайджана рассказал на Глобальном медиафоруме о проекте Транскаспийского газопровода

Президент Азербайджана рассказал на Глобальном медиафоруме о проекте Транскаспийского газопровода Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" рассказал о проекте Транскаспийского газопровода.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 19:01
Президент Азербайджана рассказал на Глобальном медиафоруме о проекте Транскаспийского газопровода

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" рассказал о проекте Транскаспийского газопровода.

Как сообщает Report, глава государства заявил, что идея Транскаспийского проекта базируется на газовых запасах Туркменистана.

Касаясь роли, которую Азербайджан может сыграть в этом проекте, президент Азербайджана отметил: "Идея Транскаспийского проекта основана на газовых запасах Туркменистана. Поэтому не от нас зависит инициирование этого проекта или вложение в него инвестиций. Мы со своей стороны можем предложить существующую инфраструктуру или мы можем предложить определенную территорию для строительства новой инфраструктуры. Однако мы не должны забывать, что сегодня Азербайджан занят расширением трубопровода, построенного менее трех лет назад".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Qlobal Media Forumunda Transxəzər layihəsindən danışıb

Самое важное

Президент: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны
Президент: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны
21 июля 2023 г. 18:34
Президент: Армения признала, что Карабах - это Азербайджан, и уже наступил этап подписания документа
Президент: Армения признала, что Карабах - это Азербайджан, и уже наступил этап подписания документа
21 июля 2023 г. 18:29
Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор
Президент: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор
21 июля 2023 г. 18:17
Президент: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, показывает, что у нас очень серьезный опыт и профессиональные кадры
Президент: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, показывает, что у нас очень серьезный опыт и профессиональные кадры
21 июля 2023 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления
21 июля 2023 г. 16:47
Президент Азербайджана: Шушинская декларация открывает перед нами новые горизонты
Президент Азербайджана: Шушинская декларация открывает перед нами новые горизонты
21 июля 2023 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша армия еще сильнее той армии, которая была три года назад
Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша армия еще сильнее той армии, которая была три года назад
21 июля 2023 г. 16:39
Президент: С первых часов Второй Карабахской войны руководство и народ Турции стояли с нами плечом к плечу
Президент: С первых часов Второй Карабахской войны руководство и народ Турции стояли с нами плечом к плечу
21 июля 2023 г. 16:25
Президент Азербайджана: Наша личная дружба с Президентом Эрдоганом является очень важным фактором регионального развития и региональной стабильности
Президент Азербайджана: Наша личная дружба с Президентом Эрдоганом является очень важным фактором регионального развития и региональной стабильности
21 июля 2023 г. 16:05
Президент: Город Шуша – символ нашего мужества
Президент: Город Шуша – символ нашего мужества
21 июля 2023 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi