Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому

Пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах должны совпадать.

Правила пользования Зангезурским и Лачынским коридорами, их правовые режимы должны быть аналогичны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Правовой режим Зангезурского коридора должен быть точно таким же, как у Лачынского коридора", - заявил глава государства.

"В Лачынском коридоре постов нет. Соответственно в Зангезурском коридоре не должно быть таможенных постов. Если Армения хочет контролировать грузы и пассажиропоток, мы откроем таможенный пост в Лачынском коридоре", - добавил президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что вопрос открытия Зангезурского коридора отражен в трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября прошлого года лидерами Азербайджана, России и Армении.

"Для Армении это своего рода обязанность обеспечить все необходимые условия. На данном этапе мы достигли договоренности о строительстве железнодорожного сообщения из Азербайджана через Армению в Нахчыванскую Автономную Республику, а также о строительстве автомагистрали. Но точный маршрут автомагистрали еще не определен. Это вопрос будущего обсуждения, и мы обязательно обсудим его сегодня вечером на трехсторонней встрече с господином Шарлем Мишелем", - заявил президент Ильхам Алиев.