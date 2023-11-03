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Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях

Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях Хотя Армения в 2022 году заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, ее реальные действия были абсолютно нелогичными и противоречивыми. Остатки армии Армении продолжали находиться на суверенной территории Азербайджана. Тот
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 12:02
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях

Хотя Армения в 2022 году заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, ее реальные действия были абсолютно нелогичными и противоречивыми. Остатки армии Армении продолжали находиться на суверенной территории Азербайджана. Тот факт, что премьер-министр Армении 2 сентября этого года поздравил с так называемой "независимостью" вымышленное образование, и проведенные 9 сентября в Карабахе так называемые "президентские выборы" были неуважением и прямой угрозой территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 3 ноября на Х саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"19 сентября 2023 года взрывы мин, намеренно размещенных незаконными армянскими вооруженными формированиями на наших освобожденных землях, унесли жизни 6 гражданских лиц и сотрудников полиции. После этого Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления своего конституционного строя и нейтрализации незаконных вооруженных формирований. В результате операции, которая завершилась в течение 23 часов, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и конституционный строй. Никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было. Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Эти факты подтвердили представители ООН, дважды посетившие регион", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti TDT liderlərini antiterror tədbirləri barədə məlumatlandırıb

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