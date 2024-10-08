Президент Азербайджана: Проекты между Азербайджаном и Россией требуют постоянного внимания и контроля

Проекты, намеченные между Азербайджаном и Россией, требуют постоянного внимания и контроля.

Проекты, намеченные между Азербайджаном и Россией, требуют постоянного внимания и контроля.

Как сообщает корреспондент Report из Москвы, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Повестка дня [двусторонних отношений] достаточно обширная, и те проекты, особенно новые, которые мы наметили в Баку в августе, требуют, конечно, постоянного нашего внимания и контроля", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что встреча с Владимиром Путиным является хорошей возможностью еще раз пройтись по повестке дня и определить конкретные шаги для выполнения тех договоренностей, которые достигнуты между двумя странами.