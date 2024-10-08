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Президент Азербайджана: Проекты между Азербайджаном и Россией требуют постоянного внимания и контроля

Президент Азербайджана: Проекты между Азербайджаном и Россией требуют постоянного внимания и контроля Проекты, намеченные между Азербайджаном и Россией, требуют постоянного внимания и контроля.
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 13:45
Президент Азербайджана: Проекты между Азербайджаном и Россией требуют постоянного внимания и контроля

Проекты, намеченные между Азербайджаном и Россией, требуют постоянного внимания и контроля.

Как сообщает корреспондент Report из Москвы, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Повестка дня [двусторонних отношений] достаточно обширная, и те проекты, особенно новые, которые мы наметили в Баку в августе, требуют, конечно, постоянного нашего внимания и контроля", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что встреча с Владимиром Путиным является хорошей возможностью еще раз пройтись по повестке дня и определить конкретные шаги для выполнения тех договоренностей, которые достигнуты между двумя странами.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Projects planned between Azerbaijan and Russia require constant attention and oversight
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan ilə Rusiya arasında nəzərdə tutulan layihələr daimi diqqət və nəzarət tələb edir

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