Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность

Мы призываем власти США, Франции, Ливана и всех других стран, где существуют азербайджанские дипломатические миссии, которые могут подвергнуться террору, проявить ответственность и выполнять свои международные обязательства.

Мы призываем власти США, Франции, Ливана и всех других стран, где существуют азербайджанские дипломатические миссии, которые могут подвергнуться террору, проявить ответственность и выполнять свои международные обязательства.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в Астане 14 октября.

Глава государства напомнил, что в Париже дважды атаковали посольство Азербайджана: "Причем после первого нападения президент Франции в телефонном разговоре со мной обещал мне, что будут приняты меры для того, чтобы это не повторилось. Но это оказалось, мягко говоря, неправдой. Охрана, выставленная перед Азербайджанским посольством после первого акта вандализма и попытки прорыва в здание посольства, была снята. Скорее всего, это было согласовано с армянской стороной. И как только охрана была снята, была вторая попытка прорыва, оскорбительные надписи, толпы беснующихся радикалов, которые атаковали посольство Азербайджана. Это категорически недопустимо и является нарушением всех дипломатических конвенций".

Президент заявил, что Армения также устроила провокации против азербайджанского посольства в Ливане и азербайджанского посольства в США: "Кадры есть, и последний акт агрессии, террора - из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль посольства Азербайджана в США. Мы призываем власти США, Франции, Ливана и всех других стран, где существуют азербайджанские дипломатические миссии, которые могут подвергнуться террору, проявить ответственность и выполнять свои международные обязательства. У нас нет никаких сомнений, что акты террора и вандализма были организованы Арменией. Почему я это говорю? Потому что в 1990-е годы армянскими спецслужбами были осуществлены 32 террористических акта – взрывы в метро, автобусах, на паромах, в поездах. В результате этих террористических актов погибло более 2 тысяч мирных азербайджанцев".