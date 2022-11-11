Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ

Тюркский мир состоит не только из независимых тюркских государств, его географические границы шире. Считаю, что пришло время на постоянной основе в рамках Организации тюркских государств держать в центре внимания такие вопросы, как защита прав, безопаснос

Тюркский мир состоит не только из независимых тюркских государств, его географические границы шире.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 ноября во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

"Считаю, что пришло время на постоянной основе в рамках Организации тюркских государств держать в центре внимания такие вопросы, как защита прав, безопасности, национальной идентичности, избежание ассимиляции наших соотечественников, проживающих за пределами стран-членов организации", - заявил глава государства.