 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана принял первого заместителя премьер-министра Италии

    Клаудио Де Винченти сказал, что церемония открытия первых Европейских игр произвела на него глубокое впечатление

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 13 июня принял первого заместителя премьер-министра Итальянской Республики Клаудио Де Винченти, прибывшего в нашу страну для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

    Как отмечает Report, первый заместитель премьер-министра Италии Клаудио Де Винченти сказал, что церемония открытия первых Европейских игр "Баку-2015" произвела на него глубокое впечатление.

    На встрече было подчеркнуто успешное развитие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Италией, отмечено значение визита с точки зрения обсуждения различных направлений нашего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития связей в области энергетики, инвестирования, сельского хозяйства, защиты окружающей среды, ненефтяного сектора и других сферах. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi