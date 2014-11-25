Президент Азербайджана принял главного исполнительного директора BBC Global News

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора BBC Global News Джима Игана.

Как сообщает Report, главный исполнительный директор BBC Global News Джим Иган проинформировал президента Ильхама Алиева о деятельности руководимой им организации и о работах, осуществляемых в сфере международного сотрудничества. Он отметил важность донесения до широкой аудитории полной информации об истории, культуре Азербайджана и идущих в стране процессах развития.

Глава государства Ильхам Алиев рассказал об успехах, достигнутых в сфере экономики, стремительном экономическом развитии после завоевания независимости, о проводимых в стране работах по обеспечению свободы и демократии, сотрудничестве Азербайджана с Европейским Союзом, достижениях в сфере энергетики, взаимоотношениях Азербайджана и Армении, нагорно-карабахском конфликте. Президент Ильхам Алиев отметил важность донесения объективной и непредвзятой информации о богатой истории, культуре, процессах развития в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.