Президент Азербайджана принял заместителя госсекретаря Великобритании

Президент Азербайджана принял заместителя госсекретаря Великобритании

22 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государ

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22 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, передает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Фото Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB