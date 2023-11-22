Президент Азербайджана принял заместителя госсекретаря Великобритании

22 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, передает Report.
Президент Азербайджана принял заместителя госсекретаря ВеликобританииПрезидент Азербайджана принял заместителя госсекретаря Великобритании 22 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государ
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 12:05
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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan receives UK Parliamentary Under Secretary of State, Minister of State for Europe and North America