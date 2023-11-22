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Президент Азербайджана принял заместителя госсекретаря Великобритании

Президент Азербайджана принял заместителя госсекретаря Великобритании 22 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государ
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 12:05
Президент Азербайджана принял заместителя госсекретаря Великобритании

22 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, передает Report.

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