​Президент Азербайджана принял заместителя госсекретаря США

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 17 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем государственного секретаря США по европейским и евразийским вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей между нашими странами в различных областях, высоко оценено азербайджано-американское сотрудничество. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества наших стран, связанного с энергетикой, безопасностью, борьбой с терроризмом, Афганистаном, вопросы прав человека, демократических институтов, проведения диалога в этом направлении и другие вопросы.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, устранением напряженности в регионе, продолжением переговоров, обеспечением мира и стабильности в регионе.