Президент Азербайджана принял вице-президента Европейского парламента

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-президента Европейского парламента Ричарда Чарнески.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Отметив, что Ричард Чарнески является другом Азербайджана, глава государства подчеркнул значение того, что он несколько раз совершал визиты в нашу страну. Президент Ильхам Алиев сказал, что визит делегации Европейского парламента в нашу страну создает хорошую возможность для близкого ознакомления с идущими в Азербайджане процессами.

Подчеркнув, что осуществляемые реформы и проводимая работа в Азербайджане - суверенное право Азербайджанского государства, вице-президент Европейского парламента Ричард Чарнески отметил: Мы одобряем вашу внутреннюю и международную политику.

На встрече было отмечено, что на международной арене существуют двойные стандарты, к некоторым вопросам проявляется предвзятое отношение.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о работе, проводимой в правой и законодательной сферах с целью совершенствования управления в Азербайджане.