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Президент Азербайджана принял верительные грамоты посла Ливии

Президент Азербайджана принял верительные грамоты посла Ливии 24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Ливия в нашей стране Али Салема Насера, передает Report.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 13:17
Президент Азербайджана принял верительные грамоты посла Ливии

24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Ливия в нашей стране Али Салема Насера, передает Report.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani President receives credentials of incoming ambassador of Libya
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Liviyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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