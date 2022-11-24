Президент Азербайджана принял верительные грамоты посла Ливии

24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Ливия в нашей стране Али Салема Насера, передает Report.
Президент Азербайджана принял верительные грамоты посла ЛивииПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты посла Ливии 24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Ливия в нашей стране Али Салема Насера, передает Report.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 13:17
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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani President receives credentials of incoming ambassador of Libya
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Liviyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib