Президент Азербайджана принял верительные грамоты послов двух стран

27 октября, 2017 15:20

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 27 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралийского Союза в нашей стране Марка Иннес-Брауна. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гватемала в нашей стране Ларса Хенрика Пира Переза.