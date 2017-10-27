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    Президент Азербайджана принял верительные грамоты послов двух стран

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 27 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралийского Союза в нашей стране Марка Иннес-Брауна.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гватемала в нашей стране Ларса Хенрика Пира Переза.

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