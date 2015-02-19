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    ​Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла США

    В ходе беседы были также обсуждены перспективы азербайджано-американских отношений

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

    Как сообщает Report, посол прошел перед выстроенным почетным караулом.

    Роберт Секута вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. Затем состоялась беседа между дипломатом и президентом Азербайджана.

    На встрече была выражена удовлетворенность двусторонним сотрудничеством в различных сферах, и отмечено наличие прекрасных возможностей для расширения сотрудничества в борьбе с терроризмом, вопросах безопасности, транспортной сфере и т.д.

    Роберт Секута выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений за время его дипломатической деятельности в Азербайджане.

    В ходе беседы были также обсуждены перспективы азербайджано-американских отношений. 

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