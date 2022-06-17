О нас

Президент Азербайджана принял председателя Правления Центра исламских исследований

Президент Азербайджана принял председателя Правления Центра исламских исследований 17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Управляющего совета Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии Турки Аль Фейсал Аль Сауда.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 12:27
Президент Азербайджана принял председателя Правления Центра исламских исследований

17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Правления саудовского Центра исламских исследований имени короля Фейсала Турки Аль Фейсал Аль Сауда.

Как сообщает Report, во время беседы с удовлетворением говорилось о прошлогоднем визите Турки Аль Фейсала Аль Сауда в нашу страну и его встрече с главой нашего государства. Было затронуто значение IX Глобального Бакинского форума, участие в этом мероприятии большого числа влиятельных гостей расценено как показатель интереса к Форуму. Было отмечено, что этот Форум уже стал платформой для обсуждения глобальных вопросов на международном уровне.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev receives Chairman of King Faisal Center for Research and Islamic Studies
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Kral Faysal İslam Araşdırmalar Mərkəzinin sədrini qəbul edib

Самое важное

В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi