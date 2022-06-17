Президент Азербайджана принял председателя Правления Центра исламских исследований

17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Управляющего совета Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии Турки Аль Фейсал Аль Сауда.

17 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Правления саудовского Центра исламских исследований имени короля Фейсала Турки Аль Фейсал Аль Сауда.

Как сообщает Report, во время беседы с удовлетворением говорилось о прошлогоднем визите Турки Аль Фейсала Аль Сауда в нашу страну и его встрече с главой нашего государства. Было затронуто значение IX Глобального Бакинского форума, участие в этом мероприятии большого числа влиятельных гостей расценено как показатель интереса к Форуму. Было отмечено, что этот Форум уже стал платформой для обсуждения глобальных вопросов на международном уровне.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.