Президент Азербайджана принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе

23 ноября, 2017 14:18

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 ноября принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе. Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.