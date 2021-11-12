О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового здания Секретариата Тюркского совета

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового здания Секретариата Тюркского совета 12:35
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 12:56
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового здания Секретариата Тюркского совета
0 : 00
0 : 00

12 ноября в Стамбуле состоялась церемония открытия нового здания Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

Главы государств и правительств подняли государственные флаги стран перед зданием, разрезали ленту в знак официального открытия нового здания Секретариата.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani President attends inauguration of new building of Turkic Council Secretariat in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İstanbulda Türk Şurasının katibliyinin yeni binasının açılışında iştirak edib

Самое читаемое

Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi