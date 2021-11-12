Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового здания Секретариата Тюркского совета

12:35

12 ноября в Стамбуле состоялась церемония открытия нового здания Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

Главы государств и правительств подняли государственные флаги стран перед зданием, разрезали ленту в знак официального открытия нового здания Секретариата.