Президент Азербайджана принял участие в мероприятиях в Астане по случаю 550-летия Казахского ханства

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял участие в торжественных мероприятиях в Астане по случаю 550-летия Казахского ханства.

Как сообщает Report, 11 сентября в рамках рабочего визита в Казахстан президент Ильхам Алиев принял участие в торжественных мероприятиях, проведенных во Дворце независимости по случаю 550-летия Казахского ханства.

В начале торжественной церемонии прозвучал государственный гимн Казахстана.

Затем Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поприветствовал присутствующих на церемонии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, председателя Великого Национального собрания Турции Исмета Йылмаза и вице-премьера Туркменистана Сапардурду Тойлиева.

Отметив, что 550-летие Казахского ханства широко отмечается в его стране, Президент Нурсултан Назарбаев рассказал об истории создания ханства. Он отметил, что образованное в 1465 году Казахское ханство в последующий период еще более укрепилось и сыграло важную роль в формировании, защите и развитии национальной культуры, традиций государственности Казахстана.

Президент Казахстана подчеркнул, что после обретения страной независимости были созданы фундаментальные труды по истории тюркоязычных народов, обладающих богатыми традициями государственности, в том числе Казахского ханства, увековечены имена исторических личностей.

Говоря о периоде после обретения Казахстаном независимости, Нурсултан Назарбаев отметил стремительное развитие своей страны за последнее время, реализацию важных проектов.

Коснувшись общности корней и истории тюркоязычных народов, Президент Нурсултан Назарбаев отметил важность единства, солидарности, сотрудничества между тюркоязычными государствами и народами, подчеркнул великую тюркскую общность.