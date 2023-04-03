Президент Азербайджана принял технического директора турецкой компании "Байкар" Сельчука Байрактара

3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял технического директора турецкой компании «Байкар» Сельчука Байрактара.

3 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял технического директора турецкой компании "Байкар" Сельчука Байрактара.

Как сообщает Report, Сельчук Байрактар передал главе нашего государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, еще раз выразил признательность Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана за братскую помощь в ликвидации последствий произошедшего в Турции землетрясения.

Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту Турции.

Еще раз пожелав упокоения душ погибших во время землетрясения, президент Ильхам Алиев расценил помощь Азербайджана Турции как братский долг.

С удовлетворением вспомнив о недавней встрече с президентом Турции в Анкаре и визитах Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, президент Азербайджана отметил, что визиты президента Турции на наши освобожденные от оккупации территории имеют особое значение.

Отметив, что оборонная промышленность Турции за последние годы добилась очень больших успехов, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ведущую роль в этом отношении играет деятельность компании "Байкар". Он еще раз отметил роль, которую продукция этой компании сыграла в уничтожении военной техники армянских оккупантов в период Отечественной войны.

В ходе беседы было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в сфере военной и оборонной промышленности, как и во всех других областях, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В заключение главе нашего государства вручен памятный подарок.